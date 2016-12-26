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Rusya'da bomba paniği 

Son dakika haberi... Moskova’da bulunan 3 tren istasyonuna bomba ihbarının yapılmasının ardından istasyonlarda bulunan yaklaşık 3 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi

Rusya'da bomba paniği 
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RUSYA'NIN başkenti Moskova’da 3 tren istasyonuna bomba ihbarı yapıldı. Moskova’daki Kazansky, Leningrandsky ve Yaroslavsky tren istasyonlarında bulunan vatandaş ve görevlilerin aralarında bulunan tahliye edildi. 3 bin işi tahliye edildi. Kazansky, Leningrandsky ve Yaroslavsky tren istasyonlarında bomba bulunduğuna dair telefon ihbarı alındığını kaydeden yetkililer, binlerce kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Yalnızca Yaroslavsky istasyonundan 750’den fazla kişinin boşaltıldığını bildiren yetkililer, inceleme için eğitimli köpeklerin beklendiğini bildirdi.
Birbirine yakın bir şekilde konumlanan Kazansky, Leningrandsky ve Yaroslavsky istasyonlarını her gün binlerce kişi kullanıyor.
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Etiketler; #Moskova #Rusya #Rusyada bomba paniği
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