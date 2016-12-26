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Rusya'da bomba alarmı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bomba ihbarı içeren telefonların gelmesi ardından Kazan, Yaroslav ve Leningrad tren istasyonlarından yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi

Rusya'da bomba alarmı
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RİA Novosti haber ajansına bilgi veren bir acil durum yetkilisi, "Bomba ihbarı içeren telefonların gelmesi ardından Kazan ve Leningrad tren istasyonlarının her birinden yaklaşık bin kişi tahliye edildi. Yaroslav tren garından da 750 kişi tahliye edildi" dedi. 
Yetkili, tren istasyonlarına bomba arama köpeklerinin gelmesinin beklendiğini de ekledi. Hem Kazan hem Leningrad hem de Yaroslav tren istasyonları Moskova'nın merkezinde yer alıyor ve birbirlerine çok yakın noktalarda bulunuyor. Her gün binlerce insan ulaşımlarını bu istasyonlar üzerinden sağlıyor.
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Etiketler; #Rusyada bomba alarmı #Rusya #Moskova #bomba ihbarı
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