Rusya'da ABD'ye 'suçluları savunma' tepkisi

AVRUPA'DA NATO ve ABD silahlı kuvvetlerinin komutanı Curtis Skaparotti, geçtiğimiz haftalarda Rusya’yı, Afganistan'daki terör örgütü Taliban'a yardımla suçladı fakat Skaparotti, Rusya’nın tam olarak Taliban'a ne sevk ettiğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Rusya Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ise iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD, suçluları her yerde aramaya hazır ama nedense suçluları Washington'da aramıyor" ifadelerini aktardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, daha önce de Moskova'nın, Afganistan'da güvenliğin sağlanması ve Taliban üyelerinin barışa teşvik edilmesi gerektiğini belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu söylemlerin Taliban'ı meşrulaştırmadığını vurguladı.