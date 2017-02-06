Rusya, beş askerin öldüğünü yalanladı

GENERAL Konaşenkov, “Suriye Arap Cumhuriyetinde bulunan tüm Rus askerler hayatta ve görevlerini yerine getirmeye devam ediyorlar“ diye konuştu.

General, en büyük Arap kanalın bunun gibi sahte haberlerin yayımlamasından üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Hatırlanacağı üzere Al Jazeera, Tartus kentinin yanında düzenlenen patlama sonucunda beş Rus askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Suriye topraklarında harekatlara başladığından bu yana Rusya 23 Rus askerin hayatını kaybettiğini resmi olarak açıkladı.