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Rusya atağa kalktı! İşbirliğine gidiyor!

Rus petrol şirketi Rosneft ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Kerkük başta olmak üzere ülkenin petrol sahalarının geliştirilmesi ve yeni sahaların keşfi için işbirliğine gidiyor

Rusya atağa kalktı! İşbirliğine gidiyor!

Rus petrol şirketi Rosneft ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Kerkük başta olmak üzere ülkenin petrol sahalarının geliştirilmesi ve yeni sahaların keşfi için işbirliğine gidiyor

30 Haziran 2017 Cuma 14:05
Rusya atağa kalktı! İşbirliğine gidiyor!
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RUS devletinin yönetimindeki petrol şirketi Rosneft ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında petrol sahalarının geliştirilmesine yönelik işbirliği görüşmeleri yapılıyor.
 
Financial Times gazetesinde David Sheppard ve Henry Foy imzasıyla çıkan ve Barzani ailesinin başında olduğu IKBY'ye yakın üç kaynağa dayandırılarak verilen haberde, Rosneft'in mevcut petrol sahalarının yanı sıra yenilerinin keşfinde de rol alacağı söyleniyor. Eskiden Bağdat kontrolünde olan Kerkük başta olmak üzere Suriye sınırına yakın sahalar da işbirliğinin kapsamında. 
 
'HENÜZ BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA' 
Öte yandan Rosneft ve IKBY arasında petrol sahalarının keşfi ve üretim görüşmeleri henüz başlangıç safhasında ve somut bir anlaşma sağlanmış değil. İki tarafın prensipte mutabakata vardığı belirtiliyor. Rus firmasının ismi zikredilmese de Kerkük'ün de dahil olduğu IKBY kontrolündeki 5 bölgede çalışacağı belirtiliyor. 
 
IRAK'LA DA GÖRÜŞÜLÜYOR 
Rosneft, söz konusu petrol sahalarının yerleri konusunda Financial Times'a yorum yapmayı reddetse de anlaşmayı yalanlamadı. Fakat Rosneft sözcüleri, IKBY'nin yanı sıra Irak yönetimiyle de çalışmak istediğini ve Bağdat'ın kendi topraklarındaki petrol arama ve çıkarma faaliyetlerine yönelik daha iyi şartlar sağlamasını umduklarını vurguluyor. 
 
Irak Petrol Bakanlığı yetkilileri ise IKBY'yi Bağdat'a danışmaksızın petrol anlaşmalarını değiştirmekle suçluyor. Bakanlık sözcüsü Asım Jihad tarafından yapılan açıklamada "Tartışmalı bölgeler hakkında federal yönetim henüz karar vermedi." dedi. IKBY ise yorum yapmayı reddediyor.
 
Tartışmalı toprakların kontrolü son üç yıldır büyük oranda IBKY'de bulunuyor. Terörist Deaş'ın Kuzey Irak'taki ilerleyişinden sonra hükümet güçlerinin terkettiği alana Peşmerge dahil olmuştu. Tartışmalı bölgeler de dahil olmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi eylül ayında bağımsızlık referandumuna gitmeyi kararlaştırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaRus Petrol şirketiKerkük
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