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Rusya: ABD'nin yaptırım kararına Putin cevap verecek

ABD Temsilciler Meclisi yapılan oylama ile Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye yönelik yeni yaptırımların getirilmesini kabul etti. Rusya ise ABD'nin yeni yaptırım kararına çok sert tepki gösterdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Yeni yaptırımların Kongre'den geçmesi ve kanun haline gelmesi durumunda, Putin, buna misilleme olarak bir karar alacak" ifadesi kullanıldı

Rusya: ABD'nin yaptırım kararına Putin cevap verecek

ABD Temsilciler Meclisi yapılan oylama ile Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye yönelik yeni yaptırımların getirilmesini kabul etti. Rusya ise ABD'nin yeni yaptırım kararına çok sert tepki gösterdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Yeni yaptırımların Kongre'den geçmesi ve kanun haline gelmesi durumunda, Putin, buna misilleme olarak bir karar alacak" ifadesi kullanıldı

26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:27
Rusya: ABD'nin yaptırım kararına Putin cevap verecek
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ABD Temsilciler Meclisi’nde dün yapılan oylamada, 419 'evet'e karşı 3 'hayır'la Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımların arttırılmasına yönelik tasarı kabul edildi. Tasarıya göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya’ya yönelik yaptırımları hafifletmeden veya kaldırmadan önce Kongre’nin onayını alması gerekecek.Tasarı ile eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Kırım nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar yasa düzeyine getiriliyor. Ayrıca Aralık 2016’da Moskova’nın seçimlere müdahale ettiği iddiasıyla yaptırım getirilen üst düzey Rusya vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları da içeriyor.İran ve Kuzey Kore ise tasarıda nükleer ve balistik füze programları nedeniyle hedef alınıyor.Tasarı, parlamento tarafından onaylanması durumunda Trump’a sunulacak.

"PUTİN, MİSİLLEME YAPACAK"

Rusya tarafından yaptırım kararına yönelik yapılan açıklamada ise çok sert ifadeler kullanıldı. Açıklamada, ABD'nin attığı adımın uluslararası hukuk ve ticarete yönelik büyük bir ihlal olduğu ifade edilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yaptırımların kanunlaşarak yürürlüğe girmesinin ardından 'ABD'ye yönelik misilleme adımı' atacağı ifade edildi. 

AVRUPA: BİZİ ETKİLERSE ÖNLEM ALIRIZ

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD'nin Rusya'ya karşı almayı düşündüğü yeni yaptırımlar eğer Avrupa'nın enerji güvenliğine aykırı olursa, "birkaç gün içinde" karşı önlem alabileceklerini söyledi.ABD Temsilciler Meclisi'nde dün büyük bir çoğunlukla kabul edilen yeni Rusya yaptırımları, Rus doğalgazına bağımlı olan Avrupa'da bazı şirketleri etkileyebilir.Juncker bugün Komisyon üyeleriyle yaptığı toplantıda "Amerikan tasarısı, AB'nin enerji çıkarlarını istemeden de olsa dolaylı yollardan ve tek yanlı olarak etkileyebilir" dedi. "Bu nedenle Komisyon, eğer kaygılarımız dikkate alınmazsa,  birkaç gün içinde orantılı bir karşılık vermeye hazır olduğumuzu ifade etti. 'Önce Amerika' demek, Avrupa'nın çıkarları en son gelir demek değildir."


 

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