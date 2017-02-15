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15 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
15 Şubat Günlük Burç Yorumu

Rusya 2018 Dünya Kupası'na özel banknot bastıracak

Rusya Merkez Bankası 2018 Dünya Kupası'na özel plastik banknot bastıracak

Rusya 2018 Dünya Kupası'na özel banknot bastıracak

Rusya Merkez Bankası 2018 Dünya Kupası'na özel plastik banknot bastıracak

15 Şubat 2017 Çarşamba 11:16
Rusya 2018 Dünya Kupası'na özel banknot bastıracak
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RUSYA Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Grigoriy Luntovskiy, Merkez Bankasının 2018 yılının ilk çeyreğinde FIFA Dünya Kupasına özel plastik 100 ruble banknotu bastıracağını açıkladı. Luntovskiy, Rus haber ajansı ‘Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada “Futbol Kupasına özel banknotun plastik olacağını kesin olarak söyleyebilirim“ dedi. Geçen Ekim ayında Luntovskiy, Merkez Bankasının plastik banknotların kullanıma sunulabileceğini bildirdi. 2016 yılının Eylül ayında İngiltere plastik 5 sterlin banknotu kullanmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaDünya KupasıRusya Merkez BankasıGrigoriy Luntovskiy
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