Rusları gören İngilizler jeti havalandırdı!

RUSYA Savunma Bakanlığı, Tu-22'lerin planlı eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini vurguladı.



İngiliz Hava Kuvvetleri, internet sitesi üzerinden bir açıklama yaparak, Romanya'nın Köstence kentinde bulunan üste konuşlu Typhoon'un, Karadeniz üzerinde NATO hava sahasının güneyine doğru ilerleyen Tu-22 tipi bombardıman uçaklarına yanıt olarak havalandığı duyuruldu.



Typhoon, NATO hava polisi misyonu kapsamında, Tu-22'ler ittifakın hava sahasının yakınındaki bölgeyi terk edene dek Rus jetlerini izledi. Ancak Typhoon ve Tu-22'ler birbirlerinin görüş mesafesi içine girmedi.



RUSYA: TU-22'LER PLANLI EĞİTİM UÇUŞU YAPTI



Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'deki gelişmeye ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Tu-22 jetlerindeki mürettebatın Karadeniz üzerindeki uluslararası hava sahasında planlı olarak eğitim uçuşu yaptığı belirtildi. Bakanlık, Tu-22'lerin söz konusu uçuşu Su-27 savaş uçağı eşliğinde gerçekleştirdiğinin altını çizdi.