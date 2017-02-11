Ruslardan Türklere! Buraya gelin...

MOSKOVA Çevre Bölgesi Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Vadim Vinokurov, "Moskova bölgesi vasıflı eleman açısından çok zengin. Özellikle makine sanayisi ortak yatırım yönünden Türkler için daha elverişli" dedi. Vinokurov, Rusya'da yoğun bir tüketim hacminin olduğunu belirtirken Moskova bölgesinin 30 milyonluk nüfusunun bu süreçte etkin rol oynadığını hatırlattı. Vinokurov, Moskova bölgesinin vasıflı eleman açısından çok zengin olduğunu hatırlatarak, " Özellikle makine sanayisi ortak yatırım yönünden Türkler için daha elverişli." diyerek yatırım için çağrıda bulundu.

Moskova'nın yatırım için Türklere avantaj sağlayacağını belirten Vinokurov, "Türkiye ile Rusya arasında kriz yaşandığında Rusya'da ticaret yapan Türkler arabuluculukta etkin rol aldılar. İş adamları bu krizin atlatılması için çalışıp emek verdi. Türkiye çok pragmatik bir ülke" ifadelerini kullandı. Krizde özellikle Türk müteahhitlerin etkilendiğini belirten Vinokurov, "Şimdi bir canlanma var ama dünyada da global kriz söz konusu. Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda iyi durumda. Eski hacimleri yakalamak biraz zor" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKLER DAHA PRAGMATİK DAVRANDI'

Vadim Vinokurov, Moskava'daki firmalardan Türkiye'de ilaç fabrikası kuranlar bulunduğunu belirtirken elektrik ve elektroteknik firmaların aktif bir ticaret yaptığının altını çizdi. Vinokurov, "Türkiye'de altyapı var. Vasıflı eleman var. Vergi açısından da bir sorun yok. Türk pazarı kapalı bir pazar değil. Şu anda teknoloji seviyesi iyi düzeyde olduğu için Türkiye'nin ekonomisi ayakta" yorumunu yaptı.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin daha iyi olacağını dile getiren Vinokurov şunları kaydetti: "İki ülke arasında kriz olduğunda iş adamları devreye giriyor. Rusya'da iş yapan firmalar bu konuda başı çekmekte. İş adamları krizin atlatılması için büyük gayret gösterdi.İki ülkenin ticari ilişkilerinin bozulmasını isteyenler de olmuştur ve olacaktır da. Başka ülkelerde böyle bir kriz yaşansaydı iş adamları etkin rol almazlardı.Türk iş adamları aktif.Türkler duygusal olmasına rağmen daha pragmatik davrandı."

TÜRKİYE-RUSYA DIŞ TİCARET HACMİ

Rusya'ya geçen yıl 1,7 milyar dolarlık ihracat yapılırken, Rusya'dan yaklaşık 15,2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Türkiye'nin Rusya ile dış ticaret hacmi 2013'te 32 milyar dolardan 2016'da 16,9 milyar dolara geriledi.

Son dönemde petrol fiyatlarındaki sert düşüş Rusya ekonomisini olumsuz etkilerken iki ülke arasında yaşanan krizin ticaret hacmindeki düşüşte etkili olduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ikili görüşmeler ve hükümetler arası temasların ardından iki ülkenin ticaret hacminin tekrar ivme kazanması bekleniyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ocak ayı verilerinde bunun ilk işaretleri alındı. Buna göre Rusya'dan yapılan ithalat ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artarak 1,4 milyar dolara çıktı.

