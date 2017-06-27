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Rus petrol devi ve Ukrayna'ya siber saldırı şoku!

Rus petrol devi Rosneft ve Ukrayna'da hükümete ait bilgisayar ağı dahil olmak üzere birçok sunucu siber saldırıya maruz kaldı

Rus petrol devi ve Ukrayna'ya siber saldırı şoku!

Rus petrol devi Rosneft ve Ukrayna'da hükümete ait bilgisayar ağı dahil olmak üzere birçok sunucu siber saldırıya maruz kaldı

27 Haziran 2017 Salı 20:01
Rus petrol devi ve Ukrayna'ya siber saldırı şoku!
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RUSYA'NIN en büyük petrol şirketi Rosneft’in, Ukrayna  hükümetinin, ülkedeki bazı bankaların ve başkent Kiev’deki Borispol Uluslararası  Havalimanı'nın siber saldırılara maruz kaldığı bildirildi. 

Rosneft’in, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki resmi hesabından  yapılan açıklamada, şirket sunucularının son derece yoğun bir siber saldırı  altında olduğu belirtildi.

Saldırıların çok ciddi sonuçlara neden olabileceğinin vurgulandığı  açıklamada, “Ancak her ihtimale karşı şirketin yedek kontrol sistemi devreye  alnındı. Petrol üretimi veya rafinesinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı.  Umuyoruz ki bu saldırıların mevcut hukuki süreçle ilgisi yoktur.” ifadeleri  kullanıldı.

Rosneft, geçen yıl satın aldığı bir başka petrol şirketi Bashneft’in  mal varlıklarının, şirketin 2009-2014 yıllarındaki sahibi Sistema Holding  tarafından “soyulduğu” iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

Rus mahkemesi tarafından dün alınan karar neticesinde, Sistema’nın ana  hissedarı ve Yönetim Kurulu Başkanı Vladimir Yevtuşenkov’un ülkenin en büyük GSM  operatörü MTS’deki ve bazı diğer şirketlerdeki hisselerine sınırlamalar  getirilmişti.

Ukrayna da siber saldırı altında

Ukrayna’da ise hükümete ait bilgisayar ağı dahil olmak üzere, ülkedeki  birçok banka ve Kiev’deki Borispol Uluslararası Havalimanı siber saldırılara  maruz kaldı.

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, sosyal paylaşım  sitesi Facebook’tan yaptığı açıklamada, saldırılar neticesinde hükümetin  bilgisayar ağının çöktüğünü belirtti.

Borispol Uluslararası Havalimanı’nın Direktörü Yevhen Dykhne de yine  Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, siber saldırılar nedeniyle havalimanından  gerçekleştirilen bazı uçuşlarda rötar olduğunu açıkladı.

Ukrayna Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada ise ülkedeki kimi  bankaların saldırılar nedeniyle bazı işlemleri gerçekleştirmede teknik sıkıntılar  yaşadığı ifade edildi.

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Son Güncelleme: 27.06.2017 23:35
Anahtar Kelimeler:
RusyaSiber SaldırıKievTwitterUkraynaFacebookMerkez Bankası
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