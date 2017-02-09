Rus muhalif lider suçlu bulundu

KİROV mahkemesi “suçlu” olduğu hükmünü açıklamakla birlikte cezai yaptırımın gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Euronews'in haberine göre Aleksey Navalny vali danışmanı olduğu dönemde 400 bin Euroluk bir yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle 5 yıl hapse mahkum edilmişti. Karar yüksek mahkeme tarafınfan bozulmasına karşın yapılan ikinci yargılamada Navalny yeniden suçlu bulundu. 5 yıllık cezanın da onaylanması durumunda muhalif lider Rusya’da 2018 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılamayacak. Navalny ve avukatları kararın hukuki gerekçelerle değil siyasi kaygılarla alındığını savunuyor.