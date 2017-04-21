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Rus istihbaratının binasına saldırı: 3 ölü

Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Habarovsk'ta Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasına giren silahlı saldırgan, biri FSB çalışanı biri de bir ziyaretçi olmak üzere iki kişiyi öldürdü. Saldırganın kendisinin de FSB güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi

Rus istihbaratının binasına saldırı: 3 ölü

Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Habarovsk'ta Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasına giren silahlı saldırgan, biri FSB çalışanı biri de bir ziyaretçi olmak üzere iki kişiyi öldürdü. Saldırganın kendisinin de FSB güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi

21 Nisan 2017 Cuma 12:58
Rus istihbaratının binasına saldırı: 3 ölü
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MOSKOVA saati ile 09.02'de (TSİ ile aynı) Habarovsk'taki FSB binasına giren kimliği belirsiz bir kişi, bekleme salonunda ateş açınca bir FSB çalışanı ve bir ziyaretçi hayatını kaybetti.
Yetkililere göre, saldırganın kendisi de güvenlik güçlerinin ateş açması sonucunda öldürüldü.
Olay yerinde kanıt toplama çalışmaları yapıldığı belirtildi.

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Son Güncelleme: 21.04.2017 12:59
Anahtar Kelimeler:
SaldırıRus Istihbaratının BinasıRus Istihbaratı
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