Rus istihbaratının binasına saldırı: 3 ölü

Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Habarovsk'ta Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasına giren silahlı saldırgan, biri FSB çalışanı biri de bir ziyaretçi olmak üzere iki kişiyi öldürdü. Saldırganın kendisinin de FSB güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi