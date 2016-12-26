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Rus Bakan açıkladı! Uçağın düşme nedeni...

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, 92 kişiyi taşıyan Rusya'ya ait Tu-154 tipi uçağın teknik bir sorun ya da pilotaj hatası nedeniyle düşmüş olabileceğini belirterek terör saldırısı ihtimali üzerinde durulmadığını söyledi

Rus Bakan açıkladı! Uçağın düşme nedeni...
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UÇAK kazasıyla ilgili oluşturulan komisyona başkanlık eden Sokolov,  yaptığı açıklamada, "Uçağın kesin olarak hangi nedenle düştüğü soruşturma sonunda  belli olacak. Bugün için teknik bir aksaklık veya pilotaj hatası üzerinde  duruluyor. Terör eylemi ihtimaller arasında yer almıyor" dedi.
Öte yandan Savunma Bakanlığına ait Tu-154 tipi uçağın düştüğü yerde  arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
 
Savunma Bakanlığının verilerine göre, 11 cesede ve uçağa ait 154  parçaya ulaşıldı. Çalışmalara 35 gemi, 135 dalgıç, 7 sualtı gözlem aracı ve 3 bin  500 kişi katılıyor. Cesetlerin teşhis işlemleri için uçakla Moskova'ya  gönderilmesi bekleniyor.
Uzmanların radar izlerini inceleyerek uçağın düştüğü noktayı tespit  ettiği ve kara kutuya ulaşılması çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Rusya'da bugün uçak kazası nedeniyle ulusal yas ilan edildi. Soçi'de  ve Moskova'da çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor. Aleksandrov Kızıl Ordu  Korosu'nun bulunduğu binaya çiçek bırakılıyor.
 
Moskova'dan havalanan Tu-154 tipi uçağın Soçi'de yakıt ikmali  yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu. Uçak, Rusya'nın Suriye'deki  Himeymim üssünde yeni yıl konseri vermek için giden koro üyelerini taşıyordu.
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Etiketler; #Maksim Sokolov #Rusya #Tu-154 #uçak kazası
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