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Ruhani, Trumpa sert çıktı

İranda İslam Devriminin 38'inci yıldönümü ülke genelinde yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahrandaki kutlamalarda yaptığı konuşmada isim vermeden ABD Başkanı Donald Trumpı hedef aldı

Ruhani, Trumpa sert çıktı

İranda İslam Devriminin 38'inci yıldönümü ülke genelinde yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahrandaki kutlamalarda yaptığı konuşmada isim vermeden ABD Başkanı Donald Trumpı hedef aldı

10 Şubat 2017 Cuma 16:14
Ruhani, Trumpa sert çıktı
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ÜLKENİN birçok kentinde düzenlenen yürüyüşlere katılan milyonlarca İranlı, ABDnin İrana yönelik son günlerdeki saldırgan tutumunu protesto etti. ABD, İsrail ve İngiltere karşıtı sloganlar atan kalabalık, Trumpın fotoğraflarını ayaklarıyla çiğnedi.
Başkent Tahranda Azadi (Özgürlük) Meydanında bir araya gelen kalabalık, devrimin ilkelerine bağlılıkları ifade eden sloganlar atıp, devrimin kurucu lideri Ayetullah Humeyni ile ülke lideri Ayetullah Hamaneyin posterlerini taşıdı.
TRUMP'A ACEMİ GÖNDERMESİ
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, törende yaptığı konuşmada, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trumpı hedef aldı.
Ruhani, ABDde ve bölgede bazı acemiler iktidara gelmiştir. Onların hepsi saygıyla İran halkıyla konuşmaları gerektiğini bilmeliler diye konuştu.
GERGİNLİKTEN YANA DEĞİLİZ ANCAK
İranın bölgede ve dünyada gerginlikten yana olmadığını söyleyen Ruhani, ancak ülkemize göz dikenlerin karşısına güçlü bir şekilde dikiliriz ifadesini kullandı.
Ruhani, Halkımızın tehditlere karşı cevabı sert olacaktır. Devletimizi ve silahlı kuvvetlerimizi tehdit edenler, İran halkının dayanışma içinde olduğunu ve düşmanlara karşı sonuna kadar direneceğini bilmeli dedi.
Ayetullah Humeyni liderliğinde 1979 yılında kurulan İslam Devrim ile Muhammed Rıza Pehlevi yönetimine son verilerek yerine İslam ilkelerini esas alan İran İslam Cumhuriyeti kurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
RuhaniTrumpİranİslam Devrimi
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