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Restoranda patlama!

İngiltere'de Liverpool şehri yakınlarındaki Wirral bölgesinde bir Çin restoranı ile dans stüdyosunun bulunduğu binada patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin gaz sıkışması olduğu ve iki kişinin durumu ağır olmak üzere 32 kişinin yaralandığı ifade edildi. Patlamanın şiddetiyle tuğlaların ve camların adeta bir bomba gibi etrafa saçıldığı belirtiliyor

Restoranda patlama!

İngiltere'de Liverpool şehri yakınlarındaki Wirral bölgesinde bir Çin restoranı ile dans stüdyosunun bulunduğu binada patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin gaz sıkışması olduğu ve iki kişinin durumu ağır olmak üzere 32 kişinin yaralandığı ifade edildi. Patlamanın şiddetiyle tuğlaların ve camların adeta bir bomba gibi etrafa saçıldığı belirtiliyor

26 Mart 2017 Pazar 13:42
Restoranda patlama!
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İNGİLTERE'NİN Wirral bölgesinde bir dans stüdyosunda meydana gelen patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı olayda 2'si ağır 32 kişinin yaralandığı ifade edildi. Patlamanın meydana geldiği dans stüdyosunun olay anında boş olduğu ifade edilirken çevre evlerin boşaltılarak 100 den fazla vatandaşın kiliselere yerleştirildikleri belirtildi. Olayı kontrol altına alan itfaiye ekipleri, patlamanın etkisinin hala sürdüğünü ifade ederek çevrede oturanların bir süre evlerine geri dönmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Çin RestoranıİngiltereLiverpool
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