Restoranda patlama!

İngiltere'de Liverpool şehri yakınlarındaki Wirral bölgesinde bir Çin restoranı ile dans stüdyosunun bulunduğu binada patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin gaz sıkışması olduğu ve iki kişinin durumu ağır olmak üzere 32 kişinin yaralandığı ifade edildi. Patlamanın şiddetiyle tuğlaların ve camların adeta bir bomba gibi etrafa saçıldığı belirtiliyor