Resmi sonuçlar sabaha karşı açıklandı! Çığlık atarak izlediler

7 Mayıs'taki ikinci turu kazanmasına kesin gözüyle bakılan 39 yaşındaki Macron, kendi siyasi hareketini parlamentoya taşımak zorunda. Yoksa, vaat ettiği her bir maddeyi parlamentoyla pazarlık yaparak hayata geçirebilecek. İlk turu kaybeden Fillon ve Hamon, taraftarlarından 7 Mayıs'ta Macron için oy vermelerini istedi.

Seçimden önce yapılan anketlere göre oyları erimesine rağmen Le Pen cephesinde büyük kutlamalar var. Avrupa'daki aşırı sağcılar da mutlu, Hollandalı Geert Wilders Le Pen'i ilk kutlayan isimler arasındaydı.

İngiliz gazeteleri 'Yeni Fransız Devrimi, 'Macron Le Pen'e karşı' ve 'Fransız elitlerini dışlayan zafer' başlıklarıyla okuyucularının karşısına çıktı.



Fransa'nın tarihi seçiminde ilk tur sonuçları resmen açıklandı, merkez aday Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen 7 Mayıs'ta cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.

İçişleri Bakanlığı'nın bu Sabah saat 05.56'da duyurduğu oranlara göre, Macron oyların yüzde 23,75'ini alarak seçimi ilk sırada tamamladı. Irkçı Le Pen ise, 21,53 oranıyla ikinci sırada kaldı. Bu tablo, Le Pen için bir başarı gibi görünse de birkaç ay önceki anket sonuçlarına göre aşırı sağcı isme verilen oyların eridiği dikkat çekiyor. Zira Le Pen, anketlerde yüzde 27'leri görmüştü.

Sonuçların açıklanmasıyla, Fransa tarihinde ilk kez merkez sağ ve merkez sol Cumhurbaşkanlığı seçiminden elendi.

39 yaşındaki genç siyasetçi Macron için birkaç ay önce Elize Sarayı'nın ne kadar uzak bir hayal olduğunu hatırlatan BBC'nin Paris muhabiri Hugh Schofield, 7 mayıs'taki ikinci turdan sonra ülkenin bilinmeyen denizlere yelken açacağını bildiriyor. Schofield'e göre, herhangi bir siyasi partiye bağlı olmayan Macron'un parlamento desteğini sağlaması oldukça güç.

Gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde Macron'un kendi siyasi hareketi 'En Marche-Yürüyüş' adaylarını parlamentoya göndermek zorunda. Eğer bu gerçekleşmezse, Macron, seçim programını hayata geçirebilmek için her bir maddeyi tek tek meclisle müzakere etmek durumunda kalabilir. Zafer konuşmasında Fransa siyasetinde yeni bir sayfa açtıklarını belirten Emmanuel Macron, "Başlattığımız hareketle bir yıl içinde Fransa'da siyasetin çehresini değiştirdik. Bana oy veren milyonlara teşekkür ediyorum. Fransa'nın birlik olma vakti geldi. Tüm Fransa vatandaşlarına sesleniyorum. Beklentilerinizi biliyorum. Yurtseverler dahil herkesin cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Yaşasın cumhuriyet! Yaşasın Fransa!" dedi.

Macron'un vaatleri

Eski yatırım bankacısı olan ve Avrupa Birliği'ni destekleyen Macron, daha önce hiç seçimlerde aday olmamıştı. İkinci turdan birinci çıkması halinde, Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı olacak.

-Meslek eğitimi, kömürden yenilenebilir enerjiye geçiş, altyapı ve modernizasyon gibi kamu yatırımları için 50 milyar euro harcanması

-Şirketlere vergi indirimi ve 35 saatlik haftalık çalışma süresinin artırılması için şirketlerle müzakereler yapılması

-İşsizlik oranının yüzde 9,7'den yüzde 7'ye indirilmesi

Macron taraftarları, kelimenin tam anlamıyla zafer sarhoşuydu. Genç siyasetçiye oy verenler, ülkenin her yerinde kutlamalar yaptı. Uluslararası ajansların geçtiği fotoğraflarda, seçim merkezlerinde çığlık atarak zaferi kutlayan gençler dikkat çekiyor.

Kaybeden iki aday Macron için oy istedi

İlk turu kaybeden merkez sağ Cumhuriyetçi Parti adayı François Fillon ve Sosyalist Parti adayı Benoit Hamon, seçmenlerinden ikinci turda Macron'a oy vermelerini istedi. Oyların yüzde 7'sini alıp elenen Hamon, "Seçim kampanyasındaki rakibimi Cumhuriyet'in düşmanından (Le Pen) ayırıyorum" dedi.

Seçimin ilk turunu Le Pen'in kaybedip Macron'un kazanması, başta Avrupa Birliği dünyaya derin bir oh çektirdi.



Le Pen'ciler mutlu

Aşırı sağcı cephede de kutlamalar vardı. Irkçı Marine Le Pen'in taraftarları, çığlık atarak sonuçları izledi.

Ulusal Cephe lideri Le Pen, seçim sonuçlarını kuzeydeki Henin-Beaumont'da takip etti. Euronews muhabiri Olivier Peguy, "Ulusal Cephe, her seçimde bir öncekine nazaran gücüne güç katarak ilerliyor ve Fransız siyaset sahnesine kök salıyor. Marine Le Pen’in partisinin militanları şimdi yeni bir kilometre taşına - yani cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda zafere ulaşma ümidi taşıyor. Sonucu 7 Mayıs’ta öğreneceğiz" sözleriyle atmosferi aktarıyor.

Le Pen'in ikinci tura kalması Avrupa'daki ırkçı dostlarına da sevinç çığlığı attırdı. Hollanda'nın aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, "Daha az göç, daha az Avrupa ve daha çok ulusal egemenlik isteyen, Fransa içinde ve dışındaki milliyetçiler için güzel bir gün" dedi.

The Guardian: Umutlar için bir zafer

Peki, seçim sonuçları gazeteler tarafından nasıl görüldü? İngiltere'de prestijli The Guardian gazetesi, Fransa seçmeninin başlattığı işi bitirmesi gerektiğini yazıyor.

"Macron ve umutlar için bir zafer" ifadesini kullanan gazetenin haberi şöyle:

"1789'da Bastille Hapishanesi baskını sırasında ülkede durum çok kritikti. O yüzden 'Fransız Devrimi' ifadesi kolay kolay kullanılacak bir söz değil. Ancak 2017 cumhurbaşkanlığı seçimleri, Fransa için çığır açan bir siyasi ayaklanmaya sahne oldu. 60 yıllık beşinci Cumhuriyet tarihinde ilk kez seçimlerin ikinci turunda iki düzen karşıtı isim yer alacak: Emmanuel Macron ve Marine Le Pen. Merkez sağ ile merkez solun ana akım partileri ikinci turda yok.

7 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tur seçimini kim kazanırsa kazansın Fransa, hem kendisi için hem de Avrupa geneli için büyük sonuçları olacak yeni bir yola girmiş olacak. Şimdi ülke önemli bir karar aşamasına gelmiş durumda. 7 Mayıs'taki seçim, şeffaflık ile bağnazlık arasında, uluslararası toplumla entegrasyon ile milliyetçilik arasında, iyimserlik ve nefret söylemi arasında, umut ve korku arasında olacak... Fransız seçmeni cesur bir hareketle geçmişe sünger çekti. Şimdi devrimi tamamlamaları gerek."