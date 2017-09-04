Rejim güçleri bayramda saldırdı! Yaralılar var

SURİYE'DE Beşşar Esed rejiminin, başkent Şam'da ''çatışmasızlık bölgeleri'' içerisinde yer alan Doğu Guta'daki bir pazar yerine düzenlediği saldırıda en az 15 sivil yaralandı. Ayn Terma beldesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Basın Sorumlusu Ömer Ebu Ubeyde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Rejim güçleri, Ayn Terma beldesinde pazar yerine topçu saldırısı düzenledi, 15 sivil yaralandı. Bazı yaralıların durumu ağır'' dedi.



Yaralıların beldedeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındığını bildiren Ubeyde, top mermilerinin düştüğü pazar yerinde maddi hasarın meydana geldiğini söyledi.



Doğu Guta bölgesindeki askeri muhalif gruplardan Feylak Er-Rahman, dün rejiminin saldırılarına karşılık vererek en az 25 askeri öldürdüklerini duyurmuştu. Rejimin sivillere yönelik saldırısının bu gelişmenin ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

