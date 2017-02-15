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Radyoda katliam anları! DJ'i canlı yayında öldürdüler

Luis Manuel Medina adlı radyocu, bir Facebook canlı yayınında haber okurken öldürüldü

Radyoda katliam anları! DJ'i canlı yayında öldürdüler

Luis Manuel Medina adlı radyocu, bir Facebook canlı yayınında haber okurken öldürüldü

15 Şubat 2017 Çarşamba 09:17
Radyoda katliam anları! DJ'i canlı yayında öldürdüler
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Dominik Cumhuriyeti'nde Şoke eden saldırı San Pedro de Macoris kentindeki bir alışveriş merkezinin içinde yer alan radyo istasyonunda gerçekleşti.Kimliği belirlenemeyen saldırganlar radyoya geldiğinde Medina haber okuyordu. Katiller odaya girdikçe DJ gözleriyle şaşkınlığını gizleyemiyor ancak yayına da devam ediyordu. Arka plandan gelen bir kadının "Ateş ediyorlar, Ateş ediyorlar" çığlıklarının ardından silah sesleri duyuluyor.Gerçekleştirilen silahlı saldırıda 103.5 HICC radyo istasyonunun müdürü olan yapımcı Leo Martinez de öldürüldü.Saldırının ardından üç kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Dominik CumhuriyetiDjLuis Manuel MedinaFacebook Canlı YayınıSan Pedro De Macoris
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