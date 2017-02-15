Radyoda katliam anları! DJ'i canlı yayında öldürdüler

Dominik Cumhuriyeti'nde Şoke eden saldırı San Pedro de Macoris kentindeki bir alışveriş merkezinin içinde yer alan radyo istasyonunda gerçekleşti.Kimliği belirlenemeyen saldırganlar radyoya geldiğinde Medina haber okuyordu. Katiller odaya girdikçe DJ gözleriyle şaşkınlığını gizleyemiyor ancak yayına da devam ediyordu. Arka plandan gelen bir kadının "Ateş ediyorlar, Ateş ediyorlar" çığlıklarının ardından silah sesleri duyuluyor.Gerçekleştirilen silahlı saldırıda 103.5 HICC radyo istasyonunun müdürü olan yapımcı Leo Martinez de öldürüldü.Saldırının ardından üç kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

