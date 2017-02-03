'PYD ile işbirliği ABD'nin elinde patlar'

UZMANLAR ABD Başkanı Donald Trump döneminde Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılabileceğini vurguladı.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU Intertnational) Washington merkezli düşünce kuruluşu Küresel Politika Enstitüsünde (GPI) düzenlenen panelde, Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği masaya yatırıldı. Türk-Amerikan İlişkileri: Yeni Bir Başlangıç” başlıklı panelde konuşan ABD Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu eski Dışişleri Müsteşarı Mark Kimmit, Türk-Amerikan ilişkilerinin ortak çıkarlara dayalı uzun bir geçmişi olduğunu ve bu çıkarların iki ülke arasında kurumsallaşmış bir iş birliği tesis ettiğini ifade etti. Kimmit, “Türkiye’de çok önemli çıkarlarımız var ve bu çıkarlar geliştirilmeli” dedi. Kimmit, Türkiye’nin merkezinde olduğu bir kriz haritası göstererek, Afganistan’dan Libya’ya Ukrayna’dan Suriye’ye kadar bölgedeki bütün krizlerin doğrudan ve dolaylı olarak Amerikan menfaatlerini etkilediğini ve bu krizlerin kesişim noktasının ise Türkiye olduğunu söyledi.ABD’nin Ortadoğu ve Avrupa’daki krizleri Rusya ile çözemeyeceğini dile getiren Kimmit, “Türkiye olmaksızın bu krizlerin çözümü mümkün değil.” şeklinde konuştu.

PYD İLE İŞBİRLİĞİ ABD'NİN ELİNDE PATLAR

Bahçesehir Üniversitesinin Türkiye merkezli Amerika Etütleri Merkezi Başkanı Burak Kuntay da Ankara ile Washington arasındaki ipleri geren, ABD’nin Suriye’de PYD/PKK’ya verdiği destek ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in iade sürecinde yaşanan tıkanıklıklara vurgu yaptı. ABD’nin PYD/PKK ile olan ilişkisine DEAŞ ile mücadeleyi bahane ettiğine dikkati çeken Kuntay, “Radikal bir terör örgütüne karşı Marksist bir örgütle iş birliği yapmak yangına benzin dökmek gibi bir şeydir. Bu DEAŞ’a daha çok istihdam sağlıyor. Bu yaklaşım riskli ve sonuçsuz bir yaklaşımdır, ABD’nin elinde patlayacaktır.” dedi.FETÖ bağlantılı şahısların da aralarında bulunduğu bazı grupların Türk Amerikan ilişkilerini zedelemeye yönelik bir çaba içerisinde olduğunun altını çizen Kuntay “Hiçbir lobi çalışması iki ülke arasında süregelen ilişkilerden daha güçlü değildir.” şeklinde konuştu.

TÜRK AMERİKAN İLİŞKİLERİNDE RÖNESANS BEKLİYORUM

Panelde söz alan Trump’ın eski dış politika danışmanı Waleed Phares, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok uzun bir geçmişi bulunduğuna ve kökleşmiş olduğuna vurgu yaptı.Türkiye ile ABD’nin Ortadoğu’daki önceliklerinin bir kısmının örtüşmediğini söyleyen Phares bu öncelikler üzerinde anlaştıkça ilişkilerin daha iyi bir noktaya gelebileceğinin altını çizdi.