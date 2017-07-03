Putin yasayı onayladı!

KREMLİN resmi sayfasından yapılan açıklamada federal bütçeden yapılacak harcamaların hacminin 362 milyar ruble artırılarak 16,603 trilyon rubleye, beklenen gelirlerin 1,191 trilyon ruble artırılarak 14,679 trilyon rubleye yükseltilmesi öngörülüyor. Dolayısıyla bütçe açığının 829 milyar ruble azaltılarak 1,924 trilyon rubleye düşürülmesi bekleniyor.



Bütçe yasasında belirlenen petrol fiyatı tahmini varil başı 40 dolardan 45.6 dolara arttırılırken 2017 enflasyon oranı yüzde 4den yüzde 3.8e indirildi.



Aynı zamanda güncellenmiş bütçe yasası tarım sektörüne 10 milyar ruble ek destek olarak sağlanmasını öngörüyor.