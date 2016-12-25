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Putin talimat verdi! 26 Aralık'ta...

Rusya Devlet Başkanı Putin, 93 kişiyi taşıyan Rus askeri uçağının Karadeniz'de düşmesi nedeniyle 26 Aralık'ta yas ilan edildiğini açıkladı

Putin talimat verdi! 26 Aralık'ta...
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RUS Savunma Bakanlığı'na ait Suriye'nin Lazkiye eyaletine giden uçak Soçi'den çıktıktan sonra Karadeniz'de radardan kaybolan  ve kısa bir süre sonra da düştüğü açıklanan Rus uçağının ardından ülkede art arda sıcak gelişmeler yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, düşen uçakla ilgili 'komisyon kurun' talimatı verirken ülkede 26 Aralık'ta yas ilan edildi. 
Rus kaynaklar, Tupolev Tu-154 tipi uçakta 93 kişinin olduğunu söyledi. Interfax'a göre uçak yerel saatle 05.20'de kalktı ve kalkıştan 20 dakika sonra radardan kayboldu. Bir süre sonra da düştü. 
ENKAZA ULAŞILDI 
Tass ajansı, Soçi şehri güvenlik birimlerinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, uçağın Karadeniz üzerinde düştüğünü duyurdu. Haberde kıyıdan 6 kilometre uzaklıkta uçaktaki yolculara ait eşyalara rastlandığı belirtildi. Ancak Rus basınına konuşan yetkililer, mürettebat ya da yolculardan kurtulan kimse olmasının mümkün olmadığını ifade etti. 
Rusya Devlet Başkanı Putin, 93 kişiyi taşıyan Rus askeri uçağının Karadeniz'de düşmesi nedeniyle 26 Aralık'ta yas ilan edildiğini açıkladı.
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Etiketler; #LAZKİYE #Soçi #putin
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