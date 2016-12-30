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Putin Suriye'den asker çekecek

Moskova'da Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde gece 00.00 itibarıyla uygulanmaya başlayan ateşkes mutabakatına Türkiye'nin büyük katkı sağladığını vurguladı

Putin Suriye'den asker çekecek

Moskova'da Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde gece 00.00 itibarıyla uygulanmaya başlayan ateşkes mutabakatına Türkiye'nin büyük katkı sağladığını vurguladı

30 Aralık 2016 Cuma 09:07
Putin Suriye'den asker çekecek
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KISA bir süre önce Moskova'da Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanları toplantısı düzenlendi. Bu üç ülke, Suriye'de barışçıl sürecin garantörlüğünü üstlendi” diyen Putin, varılan anlaşmaların kırılgan olabileceğini ve dikkatli takip edilmesi gerektiğini belirtti. Ateşkese katılan grupların bir an önce Astana'da görüşmelere başlamasının önemine de işaret eden Putin, Suriye'deki Rus askeri varlığının azaltılacağını kaydetti. Putin, “Bugün, olmasını uzun zamandır beklediğimiz ve bunun için çalıştığımız bir haber geldi. Üç belge imzalandı: Birincisi, Suriye hükümeti ile silahlı muhalifler arasında Suriye topraklarında ateşkesin sağlanması. İkincisi ateşkesin gözlemlenmesi için gerekli önlemlerin alınması. Üçüncüsü de müzakerelere başlamak için hazır olunduğuna dair deklarasyon” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
PutinSuriyeMoskovaSergey SoyguSERGEY LAVROV
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