Putin, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

KATAR'IN resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi telefonla arayarak, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizle ilgili gelişmelerin yanı sıra iki dost ülke arasındaki ortak çıkarları güçlendirecek ikili ilişkiler, özellikle enerji ve yatırım alanında ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesini ele aldı.
Telefon görüşmesinde, Putin ve Al Sani, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin, diplomatik yollar ve tüm taraflar arasında doğrudan diyalog kurularak çözülmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.
Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a yönelik diplomatik ablukaya daha sonra başka bazı ülkeler de katılmıştı.
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