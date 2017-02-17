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Putin fena çıkıştı! 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun eylemleriyle Rusya’yı provoke ettiğini ve çatışmaya sokmaya çalıştığını bildirdi

Putin fena çıkıştı! 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun eylemleriyle Rusya’yı provoke ettiğini ve çatışmaya sokmaya çalıştığını bildirdi

17 Şubat 2017 Cuma 11:18
Putin fena çıkıştı! 
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FEDERAL Güvenlik Servisi’nin toplantısında açıklamalar yapan Devlet Başkanı,

"Bu toplantıda Rusya, 1989'dan bu yana ilk kez NATO için güvenlik tehdidi olarak kabul edilirken, Rusya'yı caydırmak resmi misyon olarak benimsendi." dedi.

NATO'nun sınırlarının ötesinde stratejik ve konvansiyonel silahlar yerleştirme sürecini giderek hızlandırdığını söyleyen Putin, "Rusya'yı provoke ederek bizi bir çatışmanın içine sokmaya çalışıyorlar." dedi.

Vladimir Putin, FSB’nin yurt dışında çalışan Rus diplomatlarının korunmasında ek tedbirlerin almasını istedi. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Putin, “Rusya’nın Türkiye Büyükelçisinin katliamı, yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın güvenliği sorununu gündeme getirdi“ dedi

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Anahtar Kelimeler:
RusyaPutinNATOVladimir Putin
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