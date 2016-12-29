Putin'e destek rekor seviyede!

VTSIOM'un 24-25 Aralık tarihlerinde Rusya'nın 130 yerleşim biriminden 1600 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği anket, Putin'e yönelik desteğin artmaya devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ankete katılanların yüzde 86.8'i Putin'in faaliyetlerini onayladığını söyledi. VTSIOM'un açıklamasında bu oranın yılın rekoru olduğu ifade edildi. Nitekim 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen ankette de destek oranı yüzde 85.8'di. Açıklamaya göre, Rusların yüzde 61.1'i de Başbakan Dmitriy Medvedev'in faaliyetlerini destekliyor.