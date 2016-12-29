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Putin'e destek rekor seviyede!

Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM'un yaptığı son anket, Rusların yüzde 86.8'inin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in faaliyetlerini desteklediğini gösterdi. Bu oran yılın en yükseği oldu

Putin'e destek rekor seviyede!

Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM'un yaptığı son anket, Rusların yüzde 86.8'inin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in faaliyetlerini desteklediğini gösterdi. Bu oran yılın en yükseği oldu

29 Aralık 2016 Perşembe 14:16
Putin'e destek rekor seviyede!
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VTSIOM'un 24-25 Aralık tarihlerinde Rusya'nın 130 yerleşim biriminden 1600 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği anket, Putin'e yönelik desteğin artmaya devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. 
Ankete katılanların yüzde 86.8'i Putin'in faaliyetlerini onayladığını söyledi. VTSIOM'un açıklamasında bu oranın yılın rekoru olduğu ifade edildi. Nitekim 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen ankette de destek oranı yüzde 85.8'di. Açıklamaya göre, Rusların yüzde 61.1'i de Başbakan Dmitriy Medvedev'in faaliyetlerini destekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
PutinRus KamuoyuVTsIOM
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