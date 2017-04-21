Putin'den şok hamle! Sınıra asker yığıyor!

RUSYA’nın, ABD ve Kuzey Kore arasında savaş çıkma ihtimaline karşı, sınıra askeri birlikler sevk ettiği ortaya çıktı.

Daily Mail’in haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ve Kuzey Kore arasında savaş çıkma ihtimaline karşı önlem alıyor. Rusya, Kuzey Kore sınırına askeri birlik ve teçhizat gönderiyor. Yayınlanan videoda, askeri araçların olduğu 3 trenden 1’inin sınıra doğru hareket ediyor. Diğer bir videoda ise, askeri helikopterler ve arazide ilerleyen askeri araçlar görülüyor. Karayoluya da sevkiyat yapıldığı belirtildi.

Rus askeri sözcüsü Alexander Gordeyev, askeri sevkiyatın nedenini açıklamayı reddetti.

Haberde Putin’in, ABD saldırısının ardından Kuzey Kore’den göçü başlamasından endişe ettiği iddia edildi. Rusya ve Kuzey Kore’nin 11 mil uzunluğunda (yaklaşık 18 km) sınırı bulunuyor.

Çin’in de ABD saldırısına karşı, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore sınırına 150 bin asker göndermişti. Pekin yönetiminin olası bir savaşta, sınırlarına girilmesine karşı önlem aldığı belirtiliyor.