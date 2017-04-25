Protez kolla resital

EN büyük hayali keman çalabilmek olan ve doğuştan sol kolu olmayan 10 yaşındaki Isabella Nicola, kendisi için özel olarak hazırlanan protez kolla bu hayalini gerçekleştirdi. Küçük kızın arzusunu yerine getirmek için uzun zamandır çalışmalarını sürdüren ABD’deki George Manson Üniversitesi’nden bilim insanları, üç boyutlu (3D) yazıcı tekniğiyle keman çalmaya elverişli bir protez kol geliştirdi. 5 yaşından bu yana kemana merakı olan küçük kızın müzik öğretmeni, “Isabella’ya keman çalmayı öğretiyordum. Ben ona kendi olanaklarımla bir protez kol ayarlamıştım. Ama çok elverişli değildi. Üniversitelere başvurup kullanışlı bir protez kol talebinde bulundum. En sonunda George Manson Üniversitesi onun için bu protezi üretti” diye konuştu.