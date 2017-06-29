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Postacılara saldıran karga mektup dağıtımını durdurdu

Kanada'nın Vancouver kentinin bir kısmındaki posta hizmetlerine, tanınmış karga Canuck'un bir postacıya saldırması sonucu ara verildi. Karga Canuck'un poliste sabıka kaydı bile var

Postacılara saldıran karga mektup dağıtımını durdurdu

Kanada'nın Vancouver kentinin bir kısmındaki posta hizmetlerine, tanınmış karga Canuck'un bir postacıya saldırması sonucu ara verildi. Karga Canuck'un poliste sabıka kaydı bile var

29 Haziran 2017 Perşembe 11:13
Postacılara saldıran karga mektup dağıtımını durdurdu
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POSTA idaresi, "artık böyle bir tehlike kalmayana kadar" Doğu Vancouver'daki bazı adreslere dağıtımın durdurulduğunu açıkladı.

Canuck, kentteki trenlere binmesi ve aralarında bir suç mahallindeki bıçağın da bulunduğu parlak cisimleri çalmasıyla tanınıyor.

Canuck, bir devriye aracındaki düğmeyi çalmasıyla poliste de sabıka kaydı sahibi olmuştu.

Kanada Posta İdaresi Sözcüsü Darcia Kmet BBC'ye yaptığı açıklamada "Maalesef çalışanlarımız Vancoucer'daki bir mahallede posta dağıtmaya çalışırken bir karganın saldırısına uğradı ve yaralandı. Üç eve düzenli posta dağıtımı, personelimiz için güvenli olmadığından durduruldu" dedi

'Canuck and I' adlı Facebook sayfasının yöneticisi Shawn Bergman karganın sık sık bir postacıya saldırıp yaralandığını söyledi.

Canuck, bir devriye aracındaki düğmeyi çalmasıyla poliste de sabıka kaydı sahibi olmuştu.

Kanada Posta İdaresi Sözcüsü Darcia Kmet BBC'ye yaptığı açıklamada "Maalesef çalışanlarımız Vancoucer'daki bir mahallede posta dağıtmaya çalışırken bir karganın saldırısına uğradı ve yaralandı. Üç eve düzenli posta dağıtımı, personelimiz için güvenli olmadığından durduruldu" dedi

Canuck and I adlı Facebook sayfasının yöneticisi Shawn Bergman karganın sık sık bir postacıya saldırıp yaralandığını söyledi.

Canuck geçen Mart'ta bir hipodromdan mıh çalarken görüldü.

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CanuckKargaPostacıVancouverSabıka KaydıBıçakKanadaFacebook
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