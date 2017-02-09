Polisler meclisi bastı! Ülke fena karıştı

TEMSİLCİLER Meclisi binasının önünde Brezilya Polis Memurları Birliği (UPB) tarafından organize edilen gösteride, 3 bin polis memuru 1988 Anayasası'ndan bu yana sosyal güvenlik sistemindeki en büyük değişiklik olacak yasa tasarısını protesto etti.

Gösteriye katılan polis memurları, Meclis Genel Kurulu'na açılan yeşil odaya ulaşmak istedi. Yeşil odaya giden tüneldeki bariyerleri kıran polis memurlarına, meclis güvenliği tünelde biber gazı ile müdahalede bulundu.

"MECLİS GÜVENLİĞİNE SİLAH"

Genel kurula girmesine izin verilmeyen polis memurlarından birinin meclis güvenliğine silah çektiğini aktaran Temsilciler Meclisi Başkanı Rodrigo Maia, "Orada bu meclisin resmi görevlisine karşı bir silah vardı." dedi.

Meclis güvenliğinin biber gazı kullanması üzerine bazı protestocu polis memurları kapılara şişeler attı. Meclis girişlerini bariyerler ile kapatan meclis güvenliği, yeşil odayı ve genel kurul salonunu boşalttı.

Yeni tasarı emeklilik yaşı ve emeklilik yardımı hesaplamalarında değişiklik yapılmasını ve kamu güvenlik uzmanlarının iş riskini tanıyan maddenin anayasadan çıkarılmasını öngörüyor. Yeni tasarı şu anda ayrıcalıklı emeklilikleri bulunan kamu polisleri, öğretmenler ve tarım işçilerini de kapsıyor. Sadece farklı bir kanuni düzenlemeye tabi olan silahlı kuvvetler mensupları, askeri polisler ve askeri itfaiyeciler yeni tasarının dışında tutuluyor.

ORDU BİRLİKLERİ DEVRİYE GEZİYOR

Devlet Başkanı Michel Temer’in emriyle eyalette güvenliğin sağlanması için ordu birlikleri şehir merkezlerinde devriyeye başladı. Eyalete bin kadar takviye asker gönderildi.

BİR EYALETTE 3 GÜNDE 75 CİNAYET 200 SOYGUN

Eyalet yetkilileri, sadece Vitoria kentinde cumartesi gününden bu yana 75 cinayet ve 200 araç soygunu yaşandığını açıkladı.

Vitoria'da okullar tatil edildi, sağlık kurumları, iş yerleri, banka şubeleri ve alışveriş merkezleri kapalı kaldı. Halk mecbur kalmadıkça evinden dışarı adım bile atmak istemiyor.

SOKAKLAR CESET DOLU

Çetelerin, mafyaların çatışmaları sonucu sokaklar kan gölüne döndü. Her yerde kanlar içinde yatan bir ceset görmek mümkün...

Bir Brezilyalı “Bugün evimden ayrılmayı dahi düşünmedim. Burada olanlar tamamen çılgınlık. Kalabalık alanlarda dahi elinde silahlarla birbirini kovalayan insanlar, onlarca insan alışveriş merkezlerindeki her şeyi çalıyor, cesetler bile sokaklarda ” diyor.