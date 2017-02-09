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Polisler meclisi bastı! Ülke fena karıştı

Brezilya'da polislerin greve gitmesinin ardından ülkede kaos ortamı artarak devam ediyor. Şiddet olaylarının rekor düzeye ulaştığı ülkenin başkenti Brasilia'da polis memurları bu kez Temsilciler Meclisi'ni işgal etti. Bu arada ülkede sokaklar yaşanan şiddet olayları sebebiyle kan gölüne döndü. Her yerde bir ceset görmek mümkün. Ya çeteler arasında ya da polisle çete üyeleri arasında çatışmalar bitmek bilmiyor

Polisler meclisi bastı! Ülke fena karıştı

Brezilya'da polislerin greve gitmesinin ardından ülkede kaos ortamı artarak devam ediyor. Şiddet olaylarının rekor düzeye ulaştığı ülkenin başkenti Brasilia'da polis memurları bu kez Temsilciler Meclisi'ni işgal etti. Bu arada ülkede sokaklar yaşanan şiddet olayları sebebiyle kan gölüne döndü. Her yerde bir ceset görmek mümkün. Ya çeteler arasında ya da polisle çete üyeleri arasında çatışmalar bitmek bilmiyor

09 Şubat 2017 Perşembe 11:08
Polisler meclisi bastı! Ülke fena karıştı
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TEMSİLCİLER Meclisi binasının önünde Brezilya Polis Memurları Birliği  (UPB) tarafından organize edilen gösteride, 3 bin polis memuru 1988  Anayasası'ndan bu yana sosyal güvenlik sistemindeki en büyük değişiklik olacak  yasa tasarısını protesto etti.
Gösteriye katılan polis memurları, Meclis Genel Kurulu'na açılan yeşil  odaya ulaşmak istedi. Yeşil odaya giden tüneldeki bariyerleri kıran polis  memurlarına, meclis güvenliği tünelde biber gazı ile müdahalede bulundu.
"MECLİS GÜVENLİĞİNE SİLAH"
Genel kurula girmesine izin verilmeyen polis memurlarından birinin  meclis güvenliğine silah çektiğini aktaran Temsilciler Meclisi Başkanı Rodrigo  Maia, "Orada bu meclisin resmi görevlisine karşı bir silah vardı." dedi.
Meclis güvenliğinin biber gazı kullanması üzerine bazı protestocu  polis memurları kapılara şişeler attı. Meclis girişlerini bariyerler ile kapatan  meclis güvenliği, yeşil odayı ve genel kurul salonunu boşalttı.
Yeni tasarı emeklilik yaşı ve emeklilik yardımı hesaplamalarında  değişiklik yapılmasını ve kamu güvenlik uzmanlarının iş riskini tanıyan maddenin  anayasadan çıkarılmasını öngörüyor. Yeni tasarı şu anda ayrıcalıklı emeklilikleri  bulunan kamu polisleri, öğretmenler ve tarım işçilerini de kapsıyor. Sadece  farklı bir kanuni düzenlemeye tabi olan silahlı kuvvetler mensupları, askeri  polisler ve askeri itfaiyeciler yeni tasarının dışında tutuluyor.
ORDU BİRLİKLERİ DEVRİYE GEZİYOR
Devlet Başkanı Michel Temer’in emriyle eyalette güvenliğin sağlanması için ordu birlikleri şehir merkezlerinde devriyeye başladı. Eyalete bin kadar takviye asker gönderildi.
BİR EYALETTE 3 GÜNDE 75 CİNAYET 200 SOYGUN
Eyalet yetkilileri, sadece Vitoria kentinde cumartesi gününden bu yana  75 cinayet ve 200 araç soygunu yaşandığını açıkladı.
Vitoria'da okullar tatil  edildi, sağlık kurumları, iş yerleri, banka şubeleri ve alışveriş merkezleri  kapalı kaldı. Halk mecbur kalmadıkça evinden dışarı adım bile atmak istemiyor.  
SOKAKLAR CESET DOLU
Çetelerin, mafyaların çatışmaları sonucu sokaklar kan gölüne döndü. Her yerde kanlar içinde yatan bir ceset görmek mümkün...
Bir Brezilyalı “Bugün evimden ayrılmayı dahi düşünmedim. Burada olanlar tamamen çılgınlık. Kalabalık alanlarda dahi elinde silahlarla birbirini kovalayan insanlar, onlarca insan alışveriş merkezlerindeki her şeyi çalıyor,  cesetler bile sokaklarda ” diyor.

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Anahtar Kelimeler:
Temsilciler MeclisiBrezilyaUPB
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