Polise silahlı saldırı

POLİS kaynakları, adı açıklanmayan polisin gece yarısından sonra Bronx bölgesinde aracında otururken yüzünden vurulduğunu açıkladı. Ağır yaralanan polisin, hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Araçta bulunan diğer polisin de travma geçirdiği ve tedavi altına alındığı ifade edildi. Polis kaynakları, saldırganlardan birinin olay yerinde vurularak öldürüldüğünü, diğerinin ise gözaltına alındığını kaydetti.

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