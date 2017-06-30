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Polise hayalet ihbarı

Tayland'da bir köyde yaşayanlar, aylardır kendilerine musallat olan bir hayalati kovması için polisi aradı. Köylüler hayaletin dört ineği öldürdüğünü ve sınır polislerini hasta ettiğini savunuyor. Polis ekipleri şimdi köyde devriye geziyor

Polise hayalet ihbarı

Tayland'da bir köyde yaşayanlar, aylardır kendilerine musallat olan bir hayalati kovması için polisi aradı. Köylüler hayaletin dört ineği öldürdüğünü ve sınır polislerini hasta ettiğini savunuyor. Polis ekipleri şimdi köyde devriye geziyor

30 Haziran 2017 Cuma 08:39
Polise hayalet ihbarı
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TAYLAND'IN  doğusundaki Amnat Charoen bölgesinde bulunan bir köy, polisten aylardır köylerine musallat olmuş kötü bir hayaleti kovması için yardım istedi.Khaosod English adlı haber sitesinde yer alan haberde köylüler polise yerel dilde 'phi pob' denilen kötü ruhun köyde dört ineği öldürdüğünü ve dört sınır polisini hasta ettiğini söyledi.İhbar üzerine köye gönderilen polis, hayaleti kovmak için devriye gezmeye başladı.Haberde köyün ileri gelenlerinin, köylülere moral vermeleri ve paniği önlemeri için polis çağırdığı belirtildi.Bölgenin Emniyet Müdürü Adul Chaiprasithikul "Kötü ruha inanan sayısı inanmayanlardan çok daha fazla" dedi.

Hayalet efsaneleri

Taylan'da daha önce de phi pob denen kötü ruhlarla ilgili ihbarlar yapılmıştı. Yerel kültürde bu hayaletlerin insanların ruhlarını ele geçirebileceğine ve köylere felaket getirebileceğine inanılıyor.2016'da, aile üyeleri ve komşularını bıçakla tehdit ederek soyunmaya zorlayan 3 kişinin ruhlarının 'phi pob' tarafından ele geçirildiği iddia edilmişti. Ancak Tayland medyası ülkedeki batıl inançların phi pob'la sınırlı olmadığını yazıyor.Samui Times adlı haber sitesinde ülkede en az 20 farklı 'ruha' inanıldığını belirtiyor.Örneğin Phi Poang Khang adlı ruhun siyah bir maymun şeklini aldığına ve ormanda uyuyan kişilerin ayak parmaklarını yaladığına inanılıyor.Ülkede en korkulan hayalet ise Phi Kra-sue. Bu kötü ruhun güzel bir kadın kılığına girerek avlarını büyülediği iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
TaylandHayaletPolisIhbarYardımDevriyePhi Pob
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