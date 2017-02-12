Polise “Ahbap” dedi, cezayı yedi

YUKARI Avusturya’nın Linz şehrinde bir kişi polise yönelik ‘ahbap’ ifadesi kullandığı ve görevli memuru aşağıladığı gerekçesiyle Linz Bölge mahkemesi tarafından 100 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, şahsın ifadesini görevi başındaki memuru aşağılayıcı ve ahlak dışı olarak tanımladı.

Buna karşı, para cezasına çarptırılan şahıs itirazda bulunarak, kullandığı ifadeyi, aşağılayıcı ve edep dışı olarak söylemediğini belirtse de yüksek mahkeme, ifadenin edebe aykırı olduğunu, bir memura karşı kullanılan bu tarz bir ifadeye kesinlikle müsamaha gösterilemeyeceğini belirterek, itirazı reddetti.

Ancak mahkeme, suçun hafifliği ve yapılan ihlalin derecesinin düşüklüğü nedeniyle şahsın ihtar edilmesinin yeterli olacağına karar verdi.