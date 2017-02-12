Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
Az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87473
ALTIN
146.799
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6149
EURO
3.9268
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Orgazm olamamanın sebebi bulundu!
Kadınlarda orgazm olmayı engelliyor!
Diş beyazlatma ile sararan dişlere son
Diş beyazlatma ile sararan dişlere...
Çocuklarda internet bağımlılığına dikkat!
Çocuklarda internet bağımlılığına dikkat!

Polise “Ahbap” dedi, cezayı yedi

Avusturya’da bir futbol taraftarı, polise, “İzin ver ahbap” dediği için bölge mahkemesi tarafından, 100 euro para cezasına çarptırıldı

Polise “Ahbap” dedi, cezayı yedi

Avusturya’da bir futbol taraftarı, polise, “İzin ver ahbap” dediği için bölge mahkemesi tarafından, 100 euro para cezasına çarptırıldı

12 Şubat 2017 Pazar 13:25
Polise “Ahbap” dedi, cezayı yedi
banner404

YUKARI Avusturya’nın Linz şehrinde bir kişi polise yönelik ‘ahbap’ ifadesi kullandığı ve görevli memuru aşağıladığı gerekçesiyle Linz Bölge mahkemesi tarafından 100 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, şahsın ifadesini görevi başındaki memuru aşağılayıcı ve ahlak dışı olarak tanımladı.

Buna karşı, para cezasına çarptırılan şahıs itirazda bulunarak, kullandığı ifadeyi, aşağılayıcı ve edep dışı olarak söylemediğini belirtse de yüksek mahkeme, ifadenin edebe aykırı olduğunu, bir memura karşı kullanılan bu tarz bir ifadeye kesinlikle müsamaha gösterilemeyeceğini belirterek, itirazı reddetti.

Ancak mahkeme, suçun hafifliği ve yapılan ihlalin derecesinin düşüklüğü nedeniyle şahsın ihtar edilmesinin yeterli olacağına karar verdi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
PolisAvusturya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gerilimi arttıracak hamle!
Gerilimi arttıracak hamle!
Polis şiddeti protesto edildi
Polis şiddeti protesto edildi
O balinalar hakkında korkutan iddia!
O balinalar hakkında korkutan iddia!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals