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Polis, saldırganı öyle bir şekilde durdurdu ki...

İspanya-Fas sınırında bıçaklı saldırı polisin hamlesiyle önlendi. Bıçakla etrafa bağırıp çağırarak korku salan saldırgan İspanya polisi tarafından kimse zarar görmeden durduruldu

Polis, saldırganı öyle bir şekilde durdurdu ki...

İspanya-Fas sınırında bıçaklı saldırı polisin hamlesiyle önlendi. Bıçakla etrafa bağırıp çağırarak korku salan saldırgan İspanya polisi tarafından kimse zarar görmeden durduruldu

25 Temmuz 2017 Salı 16:51
Polis, saldırganı öyle bir şekilde durdurdu ki...
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İSPANYA'NIN Kuzey Afrika'daki toprağı olan Melilla'da bir saldırgan, bıçakla bir polisi yaraladı. 
 
Bıçaklı bir saldırgana karşı İspanya polisi oldukça sıradışı bir yöntem kullandı. Adamın kafasına yol kenarında duran büyük dubalardan birini kaldırıp attı.
 
Saldırıda bir polisin hafif yaralandığı, her hangibir can kaybının yaşanmadığı belirtiliyor. Saldırgansa tutuklandı.
 
Güvenlik kamerasına takılan görüntüler inanılır gibi değil. Bıçaklı saldırgan yavaş yavaş polislerin üzerine yürüyor. Polisler sakince dururken bir polis birden yerde duran dubalardan birini kaldırıp adamın kafasına atıyor. Yere yığılıp kalan saldırgan polislerin hücumuyla etkisiz hale getiriliyor. 
 
İspanya'nın Fas sınır hattında bulunan Kuzey Afrika'daki Melilla bölgesi, Avrupa'ya gelmek isteyen sığınmacıların geçmeye çalıştığı noktalardan biri. Ancak bu tür bir saldırı bölgede ilk kez yaşanıyor.
 
İspanya'da son dönemlerde terör örgütü DAEŞ'in hedefi haline gelen Avrupa ülkelerinden biri değil. Saldırı her ne kadar DAEŞ eylemlerine benzese de terör eylemi olup olmadığı henüz bilinmiyor. 
 
İspanya'da bugüne kadar en kanlı saldırı Mart 2004'te Madrid'de El Kaide tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı oldu. Ülke saldırıda 191 can kaybı yaşamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
PolisSaldırganİspanya
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