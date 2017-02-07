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Polis copla tecavüz etti, ülke karıştı!

Fransız başkentinde sokağa dökülenler, Aulnay-sous-Bois banliyösünde 22 yaşındaki bir gence polisin yaptıklarını protesto etti

Polis copla tecavüz etti, ülke karıştı!

Fransız başkentinde sokağa dökülenler, Aulnay-sous-Bois banliyösünde 22 yaşındaki bir gence polisin yaptıklarını protesto etti

07 Şubat 2017 Salı 11:03
Polis copla tecavüz etti, ülke karıştı!
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FRANSA'DA başkent Paris’in banliyölerinden Aulnay-sous-Bois’da polis şiddetine karşı protesto eylemi düzenlendi. Gösterinin fitilini geçtiğimiz haftasonu bölgede devriye görevindeki polislerin sokakta çevirdikleri Theo adlı 22 yaşında bir gencin copla ırzına geçtiği iddiası ateşledi. Semtin eski Belediye Başkan yardımcısı Abdallah Benjana, olayın bir sosyal patlamayı tetikleyeceğinden endişeli:

"Burada neler oluyor. Zaten sorun doğuracak yeterince gerilim yokmuş gibi. Bu çevrede yeterince patlamaya hazır barut olmadığını mı sanıyorsunuz? İşsizlik, güvensizlik, yüksek kiralar… Gelecek belirsizliği. Bir genç adama bunu yapıyorsunuz. Bütün bunlar sadece bir patlamaya yol açar."

'Theo için adalet' sloganları atarak olayın meydana geldiği belirtilen sokağa yürüyen protestocular öfkeliydi: "Polisin yaptığı kabul edilemez. Hergün böyle. Polis ne zaman gelse böyle istismar edici kontroller yapıyor. Her zaman böyleydi."

Olaya karıştığı tespit edilen polislerden biri ‘copla taciz’den suçlanarak hakkında soruşturma başlatıldı; beraberindeki diğer üç polis ise ‘kasıtlı şiddet uygulamaktan’ suçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
PolisCopTecavüzülke
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