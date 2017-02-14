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Playboy geri döndü

Dünyaca ünlü Playboy dergisi geçen yıl aldığı kararı bozdu. Playboy dergiye “çıplaklık” temasını geri getiriyor

Playboy geri döndü

Dünyaca ünlü Playboy dergisi geçen yıl aldığı kararı bozdu. Playboy dergiye “çıplaklık” temasını geri getiriyor

14 Şubat 2017 Salı 11:30
Playboy geri döndü
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PLAYBOY dergisi artık çıplak fotoğrafların dergide yayınlanmaması kararını aldıktan bir yıl sonra geri adım attı.  Dergi mart ayında çıkacak olan yeni kapağı paylaştı. Kapakta “Çıplaklık normaldir" yazısıyla birlikte üstsüz bir model yer alıyor.  Dergin yeni sloganı "Çıplaklık asla bir poroblem olmadı. Çünkü çıplaklık bir problem değil”

Adeta “u dönüşü” yapan Playboy yeni sayısında tıpkı eskiden olduğu gibi tamamen çıplak olacak. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında ilk kez dergide artık çıplaklık temasının olmayacağını açıklayan Playboy'un sahibi Hugh Hefner'in sıradışı kararı dünyada büyük şaşkınlık yaratmıştı. 

Dergi, internetin çıplaklık olgusunu çağ dışı kıldığı ve pornografik dergilerin artık ticari olarak pek mantıklı olmaması sebebiyle çıplaklığa son vermişti.

Playboy dergisinin tirajı 1970'lerde 5,6 milyon adet iken geçtiğimiz yıl radikal karar alındığı sıralarda tiraj 800 bin civarındaydı.

Fakat dergi tümüyle çıplak olmasa da şuh pozlar takınmış kadın fotoğraflarını kullanmaya devam etti. Ancak mart sayısında çıplaklık tamamen geri dönüyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
PlayboyPlayboy Dergisi
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