Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
94781
ALTIN
145.989
DOLAR
3.5895
STERLIN
4.6025
EURO
3.9181
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Migren ağrısına yeni tedavi!
Migren ağrısına yeni tedavi!
Şeker hastalığı olanlar beslenmeye dikkat
Şeker hastalığı olanlar beslenmeye dikkat
Peynir ye, karaciğer kanserine yakalanma
Peynir ye, karaciğer kanserine yakalanma

Plastik atıklardan yol yapıldı

İngiliz mühendis kızının okulda verdiği bir yanıttan esinlendi, bugüne kadar eşi benzeri yapılmayan bir yol geliştirdi. Zift yerine plastik topaklar kullanıldı, asfalt yollara göre daha ucuz ve dayanıklı yöntem ilk kez denendi

Plastik atıklardan yol yapıldı

İngiliz mühendis kızının okulda verdiği bir yanıttan esinlendi, bugüne kadar eşi benzeri yapılmayan bir yol geliştirdi. Zift yerine plastik topaklar kullanıldı, asfalt yollara göre daha ucuz ve dayanıklı yöntem ilk kez denendi

26 Nisan 2017 Çarşamba 11:39
Plastik atıklardan yol yapıldı
banner404

İNGİLTERE'DE bir şirket, plastik atıkları kullanarak yol yapıyor. Yeni yöntemin hem atıklar için bir çözüm olabileceği hem de petrol tüketimini azaltabileceği belirtiliyor.

'Plastik yol' fikri İngiliz mühendis Toby McCartney'e ait. McCartney, plastik yol fikrini kızından esinlenerek geliştirmiş. Okulda öğretmeni kızına, "Okyanuslarımızda ne yaşar?" diye sormuş. Kızı da elini kaldırmış, "Plastik, öğretmenim" diye yanıt vermiş. McCartney, "Çocuğumun böyle bir dünyada büyümesini istemiyorum" diyor.

McCartney, sonra Hindistan'da bazı mahallelerde halkın çukurları, plastik atıklarla doldurup bunları eriterek kapattığını hatırlamış ve kendi tekniğini geliştirmiş. Mühendis, karışımın içeriğinin ticari sır olduğunu söylüyor.

Normalde yollar, yüzde 90 taş, kireçtaşı ve kumdan oluşuyor. Yaklaşık yüzde 10 oranında da zift kullanılıyor.

Zift ham petrolden elde ediliyor. McCartney'nin yönteminde, ziftin yerini büyük oranda minik plastik topaklar (pelet) alıyor. Bu plastik topaklar evlerden ve iş yerlerinden toplanan plastik atıklardan yapılıyor. Bunlar işlenerek plastik topaklara dönüştürülüyor. Plastikler daha sonra asfalt fabrikasında, taş ocağından elde edilen taşlarla, bir miktar zifte ekleniyor.

Dünyada 40 milyon km yol var. Bu yollar yüz milyonlarca varil petrol kullanılarak yapılıyor.

McCartney'nin plastik asfaltı, İngiltere'nin kuzeybatısındaki Cumbria kentinde denendi. McCartney, plastik yolların asfalt yollara kıyasla çok daha ucuz ve dayanıklı olduğunu söylüyor.

Kaynak: BBC Türkçe

banner355
Anahtar Kelimeler:
İngiltereCumbriaToby McCartneyPlastik YolAtıkAsfaltHindistanBBC Türkçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yatağımda uyuyan bu adam da kim?’ Kız arkadaşını başka biriyle yakalayınca...
Yatağımda uyuyan bu adam da kim?’ Kız arkadaşını başka biriyle yakalayınca...
Barack Obama'dan 400 bin dolarlık anlaşma!
Barack Obama'dan 400 bin dolarlık anlaşma!
Avrupa’ya da laptop yasağı
Avrupa’ya da laptop yasağı

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals