PKK Afrin'de babaları kaçırıyor! Zorla silah altına almaya başladılar

TERÖR örgütü PKK/PYD, Suriye'de Halep ilinin kuzeyinde kontrol ettiği Afrin ilçesinin köylerinde her aileden bir kadın ya da erkeği alıkoyuyor.

"ÖZ SAVUNMA" ALAYINDAKİ MİLİTANLARIN SAYISINI ARTIRIYOR

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, PKK/PYD güçleri, Afrin'de bir süre önce kurduğu ve "öz savunma" adını verdiği alaydaki militanların sayısını arttırmak için ilçedeki Raco beldesine bağlı köylerde gençleri zorla silah altına alıyor.

HER EVDEN KADIN YA DA ERKEK FARK ETMEKSİZİN 1 KİŞİ ALIYOR

PKK/PYD, başta Cala köyü olmak üzere her evden kadın-erkek fark etmeksizin en az bir sivili alıkoyuyor. Söz konusu köylerin sakinlerinin bir kısmı örgütün eline düşmemek için çevredeki dağlara sığınırken, bazıları da nispeten daha güvenli bölgelerde saklanıyor.

KAÇAN GENÇLERİN GELMESİ İÇİN BABALARI REHİN TUTULUYOR

Örgüt, kaçan gençlerin geri dönüp "öz savunma" alayına katılmaları için 60 yaşını aşmamış onlarca babayı rehin tutuyor. Örgütün, Afrin'e bağlı Şeran beldesindeki ailelere de çocuklarının yerlerini sorarak o gençleri de zorla silah altına alma hazırlığı yaptığı öğrenildi. Halkın ise örgütün bu uygulamasından rahatsız olduğu ve çocuklarının geleceğinden endişe duyduğu belirtildi.

PAZARA YAPILAN SİLAHLI BASKINDA 15 GENÇ ALIKOYULDU

Öte yandan PKK/PYD militanlarının önceki gün Suriye'nin Haseke iline bağlı Dirbesiyye ilçesindeki pazara, gençleri zorla silah altına almak için baskın yaptığı ve en az 15 genci alıkoyduğu açıklandı.