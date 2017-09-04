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Pilot helikopterden düşüp kayboldu

Belçika'nın Liege kentinde gösteri uçuşu yapan bir askeri helikopter pilotu helikopterden düşerek kayboldu

Pilot helikopterden düşüp kayboldu

Belçika'nın Liege kentinde gösteri uçuşu yapan bir askeri helikopter pilotu helikopterden düşerek kayboldu

04 Eylül 2017 Pazartesi 16:02
Pilot helikopterden düşüp kayboldu
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BELÇİKA yerel basınındaki haberlerde, olayın 2 pilot ve 3 askerin  bulunduğu Agusta A109 askeri helikopterinin gösteri uçuşu için gökyüzüne  havalandıktan sonra, yaklaşık bin 300 metre yükseklikte  yaşandığı bildirildi.

Kalkışın ardından gösteri kapsamında paraşütle atlayan 3 askere yardım  eden yardımcı pilotun, yerine döndüğünde pilotun yerinde olmadığını fark ettiği  aktarılan haberlerde, helikopteri güvenli şekilde yere indiren yardımcı pilotun  güvenlik güçlerine haber verdiği ifade edildi.

Haberlerde, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve pilotu arama  çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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BelçikaHelikopterHaber
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