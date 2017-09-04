Pilot hava gösterisi sırasında helikopterden düştü

BELÇİKA ordusunun hava gösterisi sırasında bir pilotun helikopterden düştüğü bildirildi.
Belçika ordusu tarafından ülkenin Liege kenti yakınlarından Amay kasabasında gerçekleştirilen hava gösterisi sırasında feci bir kaza yaşandı. Helikopterde bulunan pilot gösteri sırasında düştü.
DİĞER 3 PİLOT PARAŞÜTLE ATLAMIŞ
Yerel medya helikopterde 3 askerin daha bulunduğunu ve bu askerlerin Agusta A-109 tipi helikopterden paraşütle atladığını, pilotun ve yardımcı pilotun ise paraşütünün bulunmadığını yazdı. Yardımcı pilotun 3 paraşütlü askerin atlamasına yardımcı olduğunu yazan Belçika medyası, bu sırada da pilotun koltuğunun boş ve camının açık olduğunu fark ettiğini duyurdu. Yardımcı pilotun helikopteri güvenli bir şekilde indirdiği öğrenildi.
DÜŞEN PİLOT HENÜZ BULUNAMADI
Askeri birlikte olayın yaşandığı bölgede pilotu arıyor. Pilotun neden düştüğü ise henüz bilinmiyor.
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