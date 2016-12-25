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Petrol rafinerisinde yangın

İsrail'de bir petrol rafinerisinde çıkan yangın nedeniyle itfaiye ekipleri alarma geçti bölgeye giden yollar trafiğe kapatıldı

Petrol rafinerisinde yangın
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İSRAİL'İN Haaretz gazetesinin haberine göre, kuzeydeki Hayfa Körfez Bölgesinde yer alan petrol rafinerisinde yangın meydana geldi. İtfaiye ve güvenlik güçlerinden çok sayıda ekibin yangına müdahale için olay yerine intikal ettiği belirtildi. Haberde, itfaiye ekibi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yangının petrol depolarına sıçramaması için çalışmalara devam edildiği aktarıldı. 
YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
İsrail Polis Sözcüsü Luba Samri de yaptığı yazılı açıklamada, petrol rafinerisine ulaşan yolların çoğunun trafiğe kapatıldığını ifade etti.
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Etiketler; #Petrol rafinerisi #israil #Yangın #Hayfa Körfez Bölgesi
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