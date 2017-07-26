Petrol işçilerini taşıyan konvoya saldırı

ÜLKENİN kuzeyindeki Borno eyaletinde örgütlü Avcılar Birliğinin sekreteri Bunu Bukar, petrol işçilerine koruma sağlayan asker lerin pusuya düşürüldüğünü ve 10 askerin cesedine ulaşıldığını açıkladı. Saldırı da 10 petrol işçisinin de kaçırıldığını belirten Bukar, saldırıdan terör örgütü Boko Haram'ı sorumlu tuttu.

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