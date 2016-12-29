Peş peşe Türkiye'yi hedef aldılar!

İNGİLİZ The Guardian gazetesi, korkunç bir skandala imza attı. PKK'lı teröristin yer aldığı bir fotoğrafı "Yılın fotoğrafı adayları" arasında gösterdi. Ayrıca fotoğrafın altında Cizre'de kimyasal gaz kullanıldığı dair bir bilgi verildi.

Ayrıca Deutsche Welle de Türkiye ile ilgili bir habere Tunus'ta çekilmiş bir fotoğrafı kullanarak bir algı operasyonuna imza attı.

Dünyaca ünlü Time dergisi 2016 yılına damga vuran 10 fotoğrafı seçti. Fotoğraflar arasında Türkiye'den de bir kare bulunuyor. Ama karede yine bir algı operasyonu söz konusu. 15 Temmuz darbe girişimini anlatan bunca fotoğraf arasından köprüde halktan dayak yiyen asker fotoğrafını seçtiler.