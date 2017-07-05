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Pentagon: Kuzey Kore bu tip bir füzeyi ilk kez deniyor

Pentagon, Kuzey Kore'nin ilk kez 5 bin 500 kilometrenin üzerine çıkan bir kıtalararası balistik füzeyi denediğini ve daha önce balistik denemeler için kullanmadıkları bir hava üssünü kullandıklarını bildirdi

Pentagon: Kuzey Kore bu tip bir füzeyi ilk kez deniyor

Pentagon, Kuzey Kore'nin ilk kez 5 bin 500 kilometrenin üzerine çıkan bir kıtalararası balistik füzeyi denediğini ve daha önce balistik denemeler için kullanmadıkları bir hava üssünü kullandıklarını bildirdi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:46
Pentagon: Kuzey Kore bu tip bir füzeyi ilk kez deniyor
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore'nin ilk kez 5 bin 500 kilometrenin üzerine çıkan, bir kıtalararası balistik füzeyi denediğini ve daha önce balistik denemeler için kullanmadıkları bir hava üssünü kullandıklarını bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, gazetecilere yaptığı açıklamada, denemeyi koordinasyonsuz yapıldığı için "gerginliği tırmandıran ve istikrarsızlığa yol açan tehlikeli bir adım" olarak niteledi ve füzenin fırlatıldığı bölgede birçok sivil ticaret gemileri, yolcu uçakları, askeri uçaklar ve uyduların bulunduğunu ifade etti.

Davis, "Kuzey Kore bu tip bir füzeyi ilk kez deniyor. Bu Kıtalararası Balistik Füze (ICBM), Kuzey Kore'nin daha önce denediği tüm balistik füzelerden uzun bir menzile ulaşırken füze tespit edilip 37 dakika boyunca takip edildi." dedi.

Füzenin Pyongyang'ın 160 kilometre kuzeyindeki Panghyon Hava Üssü'nden fırlatıldığını belirten Davis, Kuzey Kore'nin söz konusu hava üssünü il kez balistik füze denemesinde kullandığına dikkati çekti.

Önce Orta Menzilli Balistik Füze olarak değerlendirilmiş
Davis, ABD'nin, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzeyle ilgili ilk değerlendirmesinin Orta Menzilli Balistik Füze (IRBM) olduğunu ancak daha sonraki değerlendirmelerde bunun ICMB olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Konvansiyonel olarak 5 bin 500 kilometre irtifaya ulaşan füzelerin ICMB olarak değerlendirildiğini söyleyen Davis, Kuzey Kore'nin pazartesi akşamı denediği füzenin söz konusu irtifayı aştığına işaret etti.

Füzenin resimlerinde iki parça olduğunun ve savaş başlığı taşıdığının görüldüğünü anlatan Davis, "Daha önce gördüğümüz füzelerden biri değildi." diye konuştu.

"ABD'ye sınırlı bir tehdit teşkil ediyor"
Davis, ABD'nin Füze Savunma Sistemlerinin hazır ve aktif olduğunu ve Kuzey Kore'den gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı Amerika kıtasını ve müttefiklerini koruyacak kapasitesi bulunduğunu dile getirdi. Davis, Pyongyang'ın balistik füze denemesinin ABD'ye halen sınırlı bir tehdit teşkil ettiğini söyledi.

Sözcü, füzenin ABD'ye tehdit teşkil etmesi için "nükleer başlık", "atmosfere geri giriş sistemleri" ile "taktiksel yatay uçuş sistemlerinin" geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Davis, "Bunları henüz görmedik ancak çok açık bir şekilde bunlar üzerinde çalışıyorlar. Bunların peşindeler. Bu, onlar için amansız bir araştırma sürecidir." ifadesini kullandı.

ABD Kuzey Kore'nin balistik füzelerini nasıl takip ediyor?
ABD hava, kara ve denizde konuşlu sensör ve radar sistemleriyle dünya üzerinde fırlatılan her türlü füzeyi tespit ve takip edebiliyor.

ABD ve Kanada'nın birlikte kurduğu Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı, Kuzey Amerika kıtasını füzelere karşı savunmak üzere fırlatılan füzeleri tespit ve takip edip elde edilen verileri anlık olarak Kuzey Saha Komutanlığı'na aktarıyor.

Alınan veriler ABD Füze Savunma Ajansına ve aynı anda Güney Kore ve Japonya hava savunma sistemlerine aktarılıyor.

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PentagonABD Savunma Bakanlığı
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