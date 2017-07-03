Patlayan yanardağda arama kurtarma helikopteri düştü

BASINDA yer alan haberlerde, Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansına (BASARNAS) ait bir helikopterin patlayan Sileri Yanardağı bölgesinde araştırma yaparken düştüğü belirtildi.İçinde 8 mürettebatın bulunduğu helikopterin enkazına Orta Cava eyaletindeki Canggal Bulu köyündeki dağlık bölgede iki parça halinde ulaşıldığı kaydedildi.BASARNAS Operasyonları Yardımcısı Heronimus Guru, yaptığı açıklamada, şu ana kadar 5 kişinin cesedine ulaşıldığını, kayıp 3 mürettabatı arama çalışmalarının ise devam ettiğini ifade etti.Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Candiroto köyü yakınlarında bulunan Sileri Yanardağı'nda patlama meydana gelmiş, yanardağ yakınında bulunan yaklaşık 17 ziyaretçiden 10'u yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
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