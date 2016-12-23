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Patlamalar her şeyi küle döndürdü!

Havai fişek pazarında 31 insanın öldüğü patlamaların ardından geriye, inanılması zor bir dehşet tablosu kaldı

Patlamalar her şeyi küle döndürdü!
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MEKSİKA'NIN başkenti Mexico City'deki bir havai fişek pazarında meydana gelen patlamadan sonra ortaya çıkan dehşet tablosu, havadan fotoğraflandı. Fotoğraflarda, en az 31 insanın öldüğü peş peşe patlamalardan sonra her şeyin küle döndüğü görülüyor.
Patlamalar, Mexico City'nin 32 kilometre dışındaki San Pablito'daki açık hava pazarında önceki gün meydana gelmişti. Pazardaki insanları kavuran patlamalar nedeniyle kimlik tespiti için DNA testi yapılacak. 70'ten fazla kişinin de yaralandığı olayda Noel ve yeni yıl kutlamaları için çok sayıda insan alışveriş için pazardaydı.
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Etiketler; #Meksika #havai fişek #Patlama #Dehşet #fotograf #noel
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