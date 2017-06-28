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Partimi bırakıyorum ya da o beni bırakıyor!

Fransa’da eski Başbakan Manuel Valls, Sosyalist Parti’den istifa etti. Valls, Macron’un hareketini destekleyeceğini açıkladı

Partimi bırakıyorum ya da o beni bırakıyor!

Fransa’da eski Başbakan Manuel Valls, Sosyalist Parti’den istifa etti. Valls, Macron’un hareketini destekleyeceğini açıkladı

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:14
Partimi bırakıyorum ya da o beni bırakıyor!
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MANUEL Valls, RTL radyo kanalına yaptığı açıklamada, politik yaşamının bir bölümünde sona geldiğini söyledi. “Sosyalist Parti’yi bırakıyorum ya da Sosyalist Parti beni bırakıyor” diyen Valls, bundan sonra 18 Haziran’da yapılan seçimde Ulusal Meclis’te çoğunluğu elde eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi’ni destekleyeceğini bildirdi. 

Sosyalist Parti’den cumhurbaşkanı aday adayı olan ancak partisinin ön seçiminde kaybeden Valls, cumhurbaşkanı seçimi yarışında partisinin adayı Benoit Hamon yerine Emmanuel Macron’u desteklemişti.

BAŞVURUSU KABUL EDİLMEMİŞTİ
Daha sonra Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi’nden milletvekili seçimlerine girmek isteyen Valls’in başvurusu kabul edilmemiş ancak hareket karşısına aday çıkarmamıştı. İktidardaki Sosyalist Parti, milletvekili genel seçiminde 577 sandalyeli Ulusal Meclis’e sadece 30 milletvekili sokarak büyük bir yenilgi almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Manuel VallsFransaMacron
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