Paris’te cami önündeki kalabalığa saldırı girişimi

POLİS, Paris'in banliyösü Creteil'de caminin önünde aracını kalabalığın üstüne sürmeye çalışan bir adamın gözaltına alındığını açıkladı. Olayda yaralanan olmadığı belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada saldırganın amacının henüz belli olmadığı ve caminin önündeki bariyerler nedeniyle kabalığa ulaşamadığı ifade edildi.