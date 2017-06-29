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Paris’te cami önündeki kalabalığa saldırı girişimi

Fransa’nın başkenti Paris’te bir saldırgan cami önünde aracını kalabalığın üstüne sürmeye çalıştı. Cami önünde bariyerler olması nedeniyle olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Polis olaya anında müdahale etti

Paris’te cami önündeki kalabalığa saldırı girişimi

Fransa’nın başkenti Paris’te bir saldırgan cami önünde aracını kalabalığın üstüne sürmeye çalıştı. Cami önünde bariyerler olması nedeniyle olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Polis olaya anında müdahale etti

29 Haziran 2017 Perşembe 23:24
Paris’te cami önündeki kalabalığa saldırı girişimi
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POLİS, Paris'in banliyösü Creteil'de caminin önünde aracını kalabalığın üstüne sürmeye çalışan bir adamın gözaltına alındığını açıkladı. Olayda yaralanan olmadığı belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada saldırganın amacının henüz belli olmadığı ve caminin önündeki bariyerler nedeniyle kabalığa ulaşamadığı ifade edildi.

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CamiFransaSaldırı
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