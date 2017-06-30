Paris'te caminin önündeki kalabalığa araçla saldırı

KENTİN Creteil adlı banliyösünde meydana gelen olayda, caminin etrafına kurulan bariyerler sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırının nedeni henüz açıklanmazken, La Parisien gazetesi saldırganın Ermeni kökenli olduğunu ve Paris'teki IŞİD saldırılarının intikamını almak istediğini söylediğini yazdı.Polisten yapılan açıklamada, şüphelinin kullandığı arazi aracını tekrar tekrar bariyerlere çarptığı belirtildi. La Parisien, saldırganın alkol ya da uyuşturucu etkisi altındaymış gibi gözükmediğini ve Bataclan konser salonu ve Champs-Elysees'te düsenlenen saldırıların intikamını almak istediğini söylediğini bildirdi.Fransa 130 kişinin öldüğü Kasım 2015'teki saldırılardan bu yana olağanüstü hal yönetiminde. Geçen Nisan'da da bir saldırgan Camps-Elysees'te polis memuru Xavier Jugele'yi öldürdükten sonra öldürülmüştü. Saldırganın üzerinde IŞİD'i savunan bir not bulunmuştu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.