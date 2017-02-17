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Otoyolda yarı çıplak para topladılar!

Tataristan'da gece yarısı otoyola çıkan iç çamaşırı giymiş kadınlar, bir sürücü tarafından görüntülendi. Alışveriş yapabilmek için yol kesen kadınların sloganı "Giyecek bir şey almamız için lütfen bize para verir misiniz?"

Otoyolda yarı çıplak para topladılar!

Tataristan'da gece yarısı otoyola çıkan iç çamaşırı giymiş kadınlar, bir sürücü tarafından görüntülendi. Alışveriş yapabilmek için yol kesen kadınların sloganı "Giyecek bir şey almamız için lütfen bize para verir misiniz?"

17 Şubat 2017 Cuma 10:11
Otoyolda yarı çıplak para topladılar!
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GÖRÜNTÜLER Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'dan. Gece vakti otoyolda araçların önünü kesen iç çamaşırlı genç kadınların bir amacı var. Kadınlar, alışveriş yapabilmek için sürücüleri durdurup para topluyor. Sloganları ise, "Giyecek bir şey almamız için lütfen bize para verir misiniz?"Yoldan geçen sürücülerden birinin kaydettiği görüntüler, büyük ses getirdi. Yarı çıplak halde yola çıkanlardan biri, video kaydında "Bir tişört için 100 rubleniz var mı? Lütfen bize yardım edin" sözlerini sarfediyor. Yerel basında çıkan haberlere göre, kadınlardan biri 72 saatte 700 dolar topladı.

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Anahtar Kelimeler:
OtoyolRusyaTataristan
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