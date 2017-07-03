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Otobüs faciası! 17 yolcunun akıbeti belli değil

Almanya'da bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü yandı. 46 kişinin olduğu otobüsten 17 yolcu adeta ortadan yok oldu

Otobüs faciası! 17 yolcunun akıbeti belli değil

Almanya'da bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü yandı. 46 kişinin olduğu otobüsten 17 yolcu adeta ortadan yok oldu

03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:27
Otobüs faciası! 17 yolcunun akıbeti belli değil
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ALANYA'NIN Bavyera Eyaletinde bu Sabah meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü tamamen yandı. Lausitzden Nürnberge gitmekte olan otobüsün Hof kenti yakınlarında A9 otobanı üzerinde bir tıra arkadan çarptığı kaydedildi. Otobüste 46 yolcu ve iki otobüs şoförünün bulunduğu öğrenildi. Gelen ilk bilgilere göre, yaralı 31 yolcu çevredeki hastanelere kaldırılırken, 17 yolcunun akıbeti bilinmiyor.
Yetkililer 17 kişinin tamamen yanan otobüsten kurtulmayı başaramamış olabileceği üzerinde duruyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıAlmanya
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